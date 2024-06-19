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США. МЛС

Месси назвал свою цель в «Интер Майами»

19 Июня 2024 • 14:37 Комментировать

Лионель Месси уже почти год выступает за «Интер Майами» из МЛС. Звёздный аргентинский нападающий заявил о том, что в свои 36 лет он сохраняет голод к футболу и думает о целях своего клуба.

«Нужно ли мне побеждать? Да, всегда. Мне нравится побеждать, мне нравится конкурировать. Сейчас моим клубом является «Интер Майами». Наша цель – чтобы клуб рос и побеждал, чтобы мы смогли впервые выиграть лигу МЛС. Этот клуб ещё молод, но он продолжает расти», - сказал Месси в интервью Марсело Тинелли.

Отметим, что действующий контракт связывает Лионеля Месси с «Интер Майами» до конца 2025 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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