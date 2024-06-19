Месси рассказал о разнице между МЛС и Европой

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о разнице между МЛС и футболом в Европе.

«В МЛС у тебя обычно один матч в неделю. Это даёт вам больше времени на другие дела. Я провожу много времени на улице, отдыхаю, хорошо ем. Все равно нужно давать результат, но здесь больше свободы. Мы всегда хотим побеждать, но здесь давление не такое сильное. Давление другое, в этом разница», - сказал Месси в интервью Марсело Тинелли.

В настоящий момент Лео Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», находится в расположении сборной Аргентины. На днях команда стартует на Кубке Америки.