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США. МЛС

Месси объяснил, почему не говорит на английском

18 Июня 2024 • 16:48 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий по поводу своих знаний английского языка.

«Правда в том, что я понимаю на английском всё или почти всё. Но я не говорю из-за стеснения. Хотя, думаю, я мог бы попробовать поговорить на английском», -  цитирует Месси портал Goal.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины начнёт путь на Кубке Америки. Первым соперником «альбиселесте» на турнире станет сборная Канады.

Напомним, что прошлый Кубок Америки сборная Аргентины выиграла. В финале того турнира летом 2021 года аргентинская национальная команда обыграла Бразилию.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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