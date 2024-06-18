Месси объяснил, почему не говорит на английском

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий по поводу своих знаний английского языка.

«Правда в том, что я понимаю на английском всё или почти всё. Но я не говорю из-за стеснения. Хотя, думаю, я мог бы попробовать поговорить на английском», - цитирует Месси портал Goal.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины начнёт путь на Кубке Америки. Первым соперником «альбиселесте» на турнире станет сборная Канады.

Напомним, что прошлый Кубок Америки сборная Аргентины выиграла. В финале того турнира летом 2021 года аргентинская национальная команда обыграла Бразилию.

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