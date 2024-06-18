Назван клуб, который провёл переговоры с Рамосом

Серхио Рамос будет искать себе новую команду после того, как «Севилья» объявила об уходе опытного футболиста из клуба. Как сообщает Sports Zone, Рамос может продолжить карьеру в «Сан-Диего». По данным источника, представители этого американского клуба уже провели переговоры с 38-летним испанцем.

Стоит сказать, что «Сан-Диего» планирует начать выступать в МЛС со следующего года. Судя по всему, руководители этого клуба имеют высокие амбиции – ранее «Сан-Диего» связывали со звёздным полузащитником Кевином де Брёйне из «Манчестер Сити».

Добавим, что в МЛС уже играют Лионель Месси, Луис Суарес и несколько других звёзд.

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