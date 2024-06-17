Экс-форвард «Спартака» перешел в клуб MLS за рекордные деньги

Клуб MLS «Хьстон» подтвердил трансфер экс-форварда столичного «Спартака» Эсекеля Понсе.

Детали сделки с греческим АЕК, за который выступал аргентинский нападающий, не разглашаются, однако отмечено, что клубом за него заплачены рекордные в его истории деньги.

Соглашение с футболистом заключено до июня 2027 года, зарплата игрока также не раскрывается.

Понсе являлся игроком «Спартака» с 2019 по 2022 годы. В минувшем сезоне он провел за АЕК 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Его стоимость, согласно порталу transfermarkt, составляет пять миллионов евро.