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США. МЛС

Экс-форвард «Спартака» перешел в клуб MLS за рекордные деньги

17 Июня 2024 • 21:00 Комментировать
Хьюстон Динамо
...
Сиэтл Саундерс
20.06 03:30

Клуб MLS «Хьстон» подтвердил трансфер экс-форварда столичного «Спартака» Эсекеля Понсе.

Детали сделки с греческим АЕК, за который выступал аргентинский нападающий, не разглашаются, однако отмечено, что  клубом за него заплачены рекордные в его истории деньги.

Соглашение с футболистом заключено до июня 2027 года, зарплата игрока также не раскрывается.

Понсе являлся игроком «Спартака» с 2019 по 2022 годы. В минувшем сезоне он провел за АЕК 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Его стоимость, согласно порталу transfermarkt, составляет пять миллионов евро.

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Спартак Москва АЕК Афины Эсекель Понсе ещё теги

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