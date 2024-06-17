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США. МЛС

В «Аль-Хиляле» рассказали о попытке подписать Месси

17 Июня 2024 • 09:38 Комментировать
Филадельфия Юнион
1:2
Интер Майами

По окончании контракта с «ПСЖ» Лионель Месси мог пополнить ряды «Аль-Хиляля», однако решил выбрать MLS. О причинах такого решения аргентинца рассказал глава саудовского клуба Анмар Аль-Хаили.

«Мы контактировали с Месси. Мы предложили Лионелю 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела переехать в США. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», - цитирует Аль-Хаили NIBC.

Напомним, в текущем сезоне Месси провел 15 игр, в которых забил 14 мячей и 11 раз ассистировал партнерам.

Его соглашение с «Интером Майами» рассчитано до 31 декабря 2025 года, а трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

В случае перехода в «Аль-Хиляль» первенство Саудовской Аравии получило интригу в виде противостояния аргентинца с Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср».

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Лионель Месси ПСЖ Интер Майами Аль-Хиляль ещё теги

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