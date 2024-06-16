Ди Мария пока не договорился о переходе в клуб Месси

​Ранее была информация, что аргентинский атакующий полузащитник Анхель Ди Мария может воссоединиться со своим соотечественником Лионелем Месси в «Интер Майами».

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, экс футболист «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пока что не согласовал с клубом МЛС условия личного контракта, как сообщалось ранее.

Напомним, 30 июня у Ди Марии истекает срок действия контракта с португальской «Бенфикой».

В завершившемся сезоне аргентинец записал на свой счёт 17 забитых мячей и 15 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.