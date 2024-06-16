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США. МЛС

«Интер Майами» без Месси одержал победу вдевятером

16 Июня 2024 • 07:22 Комментировать
Филадельфия Юнион
1:2
Интер Майами

В ночь с 15 на 16 июня состоялся поединок между «Филадельфией Юнион» и «Интер Майами». Встреча завершилась волевой победой команды Херардо Мартино со счетом 2:1.

Стоит отметить, что гости заканчивали встречу вдевятером после двух красных карточек. Главные звезды «Интер Майами» - Лионель Месси и Луис Суарес - участия в этой встрече не принимали.

В следующем туре регулярного чемпионата МЛС команда из Флориды сыграет против «Коламбус Крю».

Протокол игры  
Филадельфия Юнион1:2Интер Майами
(1:0) Уре Микаэль3'  
  47'Грессель Юлиан (1:1)
  90'Афонсо Лео (1:2)
Семмле ОливерМбезо Оливье   81' (Барибо Тай (   81' ) Глеснес ЯкобХарриэль НатанВагнер Кай   64' Флэк Леон   82' Бедойя Алехандро   34'   53' (Буэно Хесус (   53' ) МакГлинн ДжекРафанелло Жереми   72' (Донован Крис (   72' ) Салливан КуиннУре Микаэль
Запасные: Рик ЭндрюВаскез ДэвидНгабо СандерсАндерсен Маркус IIМаханья Олвету
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес Томас   66'   84' Кривцов Сергей   90' (Аллен Ноа (   90' ) Альба Жорди   82' Руис Давид   32'   69' Бускетс СерхиоКремаски Бенджамин   90' (Негри Франко (   90' ) Грессель Юлиан   88' (Сэйлор Райан (   88' ) Кампана Леонардо   75'   90' (Афонсо Лео (   90' ) Тейлор Роберт   78' (Брайт Янник (   78' )
Запасные: Боргелин ШанидерФрэй ЯнДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
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Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами ещё теги

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