«Интер Майами» без Месси одержал победу вдевятером

В ночь с 15 на 16 июня состоялся поединок между «Филадельфией Юнион» и «Интер Майами». Встреча завершилась волевой победой команды Херардо Мартино со счетом 2:1.

Стоит отметить, что гости заканчивали встречу вдевятером после двух красных карточек. Главные звезды «Интер Майами» - Лионель Месси и Луис Суарес - участия в этой встрече не принимали.

В следующем туре регулярного чемпионата МЛС команда из Флориды сыграет против «Коламбус Крю».