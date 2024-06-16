«Интер Майами» без Месси одержал победу вдевятером

В ночь с 15 на 16 июня состоялся поединок между «Филадельфией Юнион» и «Интер Майами». Встреча завершилась волевой победой команды Херардо Мартино со счетом 2:1.
Стоит отметить, что гости заканчивали встречу вдевятером после двух красных карточек. Главные звезды «Интер Майами» - Лионель Месси и Луис Суарес - участия в этой встрече не принимали.
В следующем туре регулярного чемпионата МЛС команда из Флориды сыграет против «Коламбус Крю».
Протокол игры
|(1:0) Уре Микаэль3'
|47'Грессель Юлиан (1:1)
|90'Афонсо Лео (1:2)
Семмле Оливер•Мбезо Оливье 81' (Барибо Тай ( 81' ) •Глеснес Якоб•Харриэль Натан•Вагнер Кай 64' •Флэк Леон 82' •Бедойя Алехандро 34' 53' (Буэно Хесус ( 53' ) •МакГлинн Джек•Рафанелло Жереми 72' (Донован Крис ( 72' ) •Салливан Куинн•Уре Микаэль
Коллендер Дрейк•Вейгандт Марсело•Авилес Томас 66' 84' •Кривцов Сергей 90' (Аллен Ноа ( 90' ) •Альба Жорди 82' •Руис Давид 32' 69' •Бускетс Серхио•Кремаски Бенджамин 90' (Негри Франко ( 90' ) •Грессель Юлиан 88' (Сэйлор Райан ( 88' ) •Кампана Леонардо 75' 90' (Афонсо Лео ( 90' ) •Тейлор Роберт 78' (Брайт Янник ( 78' )
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