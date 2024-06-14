Месси: «Хочу иметь дочь, но сейчас мы не стараемся»

Звёздный нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о желании иметь дочь.

В настоящий момент Лионель Месси и Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго (11 лет), Матео (8 лет) и Чиро (6 лет).

«Я бы хотел иметь дочь, но сейчас мы не стараемся. Сейчас мы не планируем это», - сказал Месси в ходе интервью для аргентинского ESPN.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины. Команда готовится к выступлению на Кубке Америки – 2024. Турнир в США стартует через неделю. Аргентинская сборная будет защищать титул.

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