Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
США. МЛС

Месси: «Хочу иметь дочь, но сейчас мы не стараемся»

14 Июня 2024 • 17:53 Комментировать

Звёздный нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о желании иметь дочь.

В настоящий момент Лионель Месси и Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго (11 лет), Матео (8 лет) и Чиро (6 лет).

«Я бы хотел иметь дочь, но сейчас мы не стараемся. Сейчас мы не планируем это», - сказал Месси в ходе интервью для аргентинского ESPN.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины. Команда готовится к выступлению на Кубке Америки – 2024. Турнир в США стартует через неделю. Аргентинская сборная будет защищать титул.

Месси назвал одну команду, которая ему нравится – это не «Барселона»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Антонелла Рокуццо Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.06.24 в 02:30
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.29 3.35 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
17:53 · США. МЛС
Месси: «Хочу иметь дочь, но сейчас мы не стараемся»
08:43 · Кубок Америки
Месси рассказал, как относится с своим рекордам
13 Июня
22:57 · США. МЛС
Бывший форвард «Спартака» перейдёт в клуб из МЛС
16:52 · США. МЛС
Месси рассказал, почему не готов уйти из футбола 1
09:56 · Олимпийские игры
Месси объявил о том, что не сыграет на Олимпиаде в Париже 1
09:24 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Реала» может перейти в «Интер Майами» Месси
08:22 · США. МЛС
Месси ответил, готов ли стать футбольным тренером 2
08:03 · Лига чемпионов
«Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов 1
07:51 · Франция. Лига 1
Месси вспомнил о тяжёлом периоде карьеры в «ПСЖ»
12 Июня
08:50 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду 4
11 Июня
09:57 · США. МЛС
Месси или Суарес: назван лидер по продажам футболок в МЛС
10 Июня
02:08 · Италия. Серия А
Жиру рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС
08 Июня
18:35 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС
16:47 · США. МЛС
Линекер оценил способности Месси
07:26 · США. МЛС
Ройс завершает переход в новый клуб
Все новости
Рекомендуем