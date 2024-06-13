Бывший форвард «Спартака» перейдёт в клуб из МЛС

Эсекель Понсе, который ранее защищал цвета московского «Спартака», перейдёт в клуб «Хьюстон Динамо».

По информации The Athletic, трансфер будет оформлен в ближайшее время, 27-летний футболист был главной трансферной целью команды из МЛС.

Напомним, аргентинец выступал за «красно-белых» с 2019 по 2022 год. Также он выступал за АЕК, «Лилль» ряд других клубов. В активе футболиста 73 матча за «Спартак», в которых он 25 раз поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на своих партнёров.

В минувшем сезоне Понсе выступал за АЕК и отметился 16 забитыми мячами. Трансферная стоимость нападающего оценивается в пять миллионов евро.