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США. МЛС

Месси потерял в цене, но остался самым дорогим игроком МЛС

13 Июня 2024 • 19:31 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
16.06 02:30

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил новую трансферную стоимость.

В четверг, 13 июня, авторитетный интернет-портал Transfermarkt провел обновление рыночной стоимости футболистов американской МЛС. В связи с этим новую цену обрел 36-летний Месси, который подешевел на пять миллионов евро. Новая стоимость аргентинца — 30 миллионов.

Стоит сказать, что, несмотря на падение в цене, Месси остался самым дорогим футболистом лиги. Аргентинец опережает ближайшего преследователя на три миллиона евро.

В 2024 году Месси провел 15 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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