Месси рассказал, почему не готов уйти из футбола

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном уходе из футбола. По словам звёздного футболиста, сейчас он не готов вешать бутсы на гвоздь, поскольку получает от футбола удовольствие.

«Я не готов уйти из футбола. Я занимаюсь этим всю жизнь, я люблю играть. Мне нравятся тренировки, повседневная футбольная жизнь, игры.

Было трудно покинуть Европу, но после победы на чемпионате мира я смог посмотреть на вещи по-другому. Я хорошо провожу время в этом клубе. Мне повезло, что рядом есть друзья», - сказал Месси в ходе интервью для ESPN.

Отметим, что 24 июня Лионель Месси отметит свой 37-й день рождения.