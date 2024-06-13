Месси ответил, готов ли стать футбольным тренером

Звездный форвард национальной сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, начнет ли он тренерскую карьеру после ухода из футбола.

«Я уже говорил, что не хочу быть тренером. Меня это не привлекает», - передает слова 36-летнего нападающего ESPN AR.

Напомним, что Лионель перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2023 года. Аргентинец заключил с американским клубом трудовое соглашение до конца 2025-го.

В текущем сезоне Месси провел 15 поединков, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.