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США. МЛС

Месси ответил, готов ли стать футбольным тренером

13 Июня 2024 • 08:22 Комментировать (1)

Звездный форвард национальной сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, начнет ли он тренерскую карьеру после ухода из футбола.

«Я уже говорил, что не хочу быть тренером. Меня это не привлекает», - передает слова 36-летнего нападающего ESPN AR.

Напомним, что Лионель перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2023 года. Аргентинец заключил с американским клубом трудовое соглашение до конца 2025-го.

В текущем сезоне Месси провел 15 поединков, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
13 Июня 2024 в 08:30
ай проста ты бездарь.. факто-с..
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