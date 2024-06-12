Месси назвал клуб, в котором завершит карьеру – это не «Барселона»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, в каком клубе он закончит карьеру.

«Да, «Интер Майами» станет моим последним клубом. На сегодняшний день это так. Я наслаждаюсь каждым матчем, потому что понимаю, что их становится всё меньше», — приводит слова Мессии ESPN.

36-летний Месси перешёл в американский клуб летом 2023 года свободным агентом. Аргентинец не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и бесплатно перешёл в «Интер Майами».

В этом сезоне нападающий сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и отдал 11 результативных передач.