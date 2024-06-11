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США. МЛС

Месси или Суарес: назван лидер по продажам футболок в МЛС

11 Июня 2024 • 09:57 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером в МЛС по продажам футболок. Об этом отрапортовала пресс-служба заокеанской лиги.

На втором месте в рейтинге расположился одноклубник 36-летнего аргентинца – уругвайский форвард Луис Суарес. Топ-3 замкнул представитель «Цинциннати» Лусиано Акоста.

В десятку также попали: Кучо Эрнандес («Коламбус»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Педро де ла Вега («Сиэтл»), Джордан Моррис («Сиэтл»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Георгиос Якумакис («Атланта») и Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз»).

В текущем сезоне МЛС Месси провел 12 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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