Месси или Суарес: назван лидер по продажам футболок в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером в МЛС по продажам футболок. Об этом отрапортовала пресс-служба заокеанской лиги.

На втором месте в рейтинге расположился одноклубник 36-летнего аргентинца – уругвайский форвард Луис Суарес. Топ-3 замкнул представитель «Цинциннати» Лусиано Акоста.

В десятку также попали: Кучо Эрнандес («Коламбус»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Педро де ла Вега («Сиэтл»), Джордан Моррис («Сиэтл»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Георгиос Якумакис («Атланта») и Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз»).

В текущем сезоне МЛС Месси провел 12 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.