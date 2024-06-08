Линекер оценил способности Месси

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер разместил на страничке в социальной сети подборку голов Лионеля Месси за один из годов. Речь идёт о календарном годе, когда аргентинец наколотил 91 гол.

«Лучшее видение поля и чувство паса среди всех футболистов в истории. И ещё он забивает несколько голов», - написали Линекер.

С прошлого лета на клубном уровне Лионель Месси представляет «Интер Майами». Действующий контракт звёздного аргентинского форварда с клубом МЛС рассчитан до конца сезона 2025 года.

В настоящий момент Лионель Месси готовится к выступлению на Кубке Америки в расположении сборной Аргентины.

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