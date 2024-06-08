Ройс завершает переход в новый клуб

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс близок к переезду в МЛС. В услугах немецкого футболиста заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси».

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, калифорнийский клуб успешно ведет переговоры со стороной Ройса. Следующая неделя станет решающей в переговорном процессе.

Напомним, что Марко покинул дортмундский коллектив на правах свободного агента. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 42 поединках «Боруссии», отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. За дортмундскую команду Ройс выступал с 2012 года.