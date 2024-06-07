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США. МЛС

Ровно год назад Месси объявил о переходе в МЛС

07 Июня 2024 • 16:44 Комментировать

Ровно год назад, 7 июня 2023 года, Лионель Месси объявил о том, что его следующим клубом будет «Интер Майами». К команде МЛС звёздный аргентинец присоединился в середине июля. С тех пор Месси провёл 29 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

До переезда в МЛС Лионель Месси на протяжении двух сезонов играл за «ПСЖ». А до этого аргентинец в течение долгих лет был футболистом «Барселоны».

Этим летом Лионель Месси выступит со сборной Аргентины на Кубке Америки. «Альбиселесте» будут защищать титул – в 2021 году в финале турнира Месси и компания обыграли Бразилию со счётом 1:0.

Новостная рубрика «В этот день»

Месси назвал одну команду, которая ему нравится – это не «Барселона»

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