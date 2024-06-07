Месси слукавил, говоря о нервах на поле  

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, играет ли он лучше тогда, когда злится на футбольном поле.

«Бывают моменты, когда ты явно горячишься и реагируешь так, как получается. Иногда ты не контролируешь что-то. Пульс повышается и всё такое. Мы все хотим побеждать и стараемся делать для этого всё возможное. Но я думаю, что эмоции не влияют на мою игру. Думаю, эмоции не меняют то, что я делаю на поле.

Но я всегда говорю, что всё, что происходит на поле, остаётся там. Ты можешь поругаться с кем-то, но после игры всё заканчивается», - сказал Месси Infobae.

Слова Месси звучат красиво, но не всегда его эмоции успокаиваются с финальным свистком. На чемпионате мира – 2022 Лео оскорбил соперника из сборной Нидерландов, назвав его придурком.