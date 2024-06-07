«Трудно говорить»: Месси вспомнил о смерти бабушки

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о своей бабушке. Именно бабушка повлияла на то, что Лео в детстве начал заниматься футболом.

«Бабушка отвела меня на футбол. Мы с братьями ходили играть, и она всегда любила приходить в клуб. Она умерла, когда мне было 11 или 12 лет. Я был ребёнком, и я очень страдал, потому что был с ней очень близок, мы много времени проводили вместе.

Я уже говорил, что посвящаю бабушке свои голы, я очень любил её. Мне до сих пор трудно о ней говорить», - цитирует Месси Infobae.

За «Интер Майами» Лионель Месси выступает с прошлого лета.