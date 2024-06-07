Месси: «Мне никогда не нравилось смотреть свои игры и интервью»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не любит смотреть видео с самим собой.

«Правда в том, что мне никогда не нравилось смотреть ни свои игры, ни свои интервью. Иногда я могут стесняться. Но есть исключения – какие-то подборки под музыку или со смыслом. Иногда мои дети ищут в социальных сетях такие ролики со старыми голами», - сказал Месси в интервью Infobae.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца сезона 2025 года. В настоящий момент капитан сборной Аргентины готовится к выступлению на Кубке Америки, где «альбиселесте» будут защитить титул.