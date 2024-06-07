Месси оценил возможность воссоединения трио Месси-Суарес-Неймар

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, может ли воссоединиться атакующее трио Месси – Суарес – Неймар. В своё время они выступали за «Барселону». Теперь Месси и Суарес играют за «Интер Майами», а Неймар представляет «Аль-Хиляль».

«Я не знаю. Сейчас это [переход Неймара в «Интер Майами»] сложно представить, он в Саудовской Аравии, и у него остался год по контракту, насколько я знаю. У Неймара был трудный сезон. Он долгое время травмирован, поэтому не сыграет на Кубке Америки. Так что сейчас это сложно. Что будет дальше, я не знаю. Жизнь преподносит сюрпризы, и всякое может случиться», - сказал Месси Infobae.