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Месси оценил возможность воссоединения трио Месси-Суарес-Неймар

07 Июня 2024 • 13:34 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, может ли воссоединиться атакующее трио Месси – Суарес – Неймар. В своё время они выступали за «Барселону». Теперь Месси и Суарес играют за «Интер Майами», а Неймар представляет «Аль-Хиляль».

«Я не знаю. Сейчас это [переход Неймара в «Интер Майами»] сложно представить, он в Саудовской Аравии, и у него остался год по контракту, насколько я знаю. У Неймара был трудный сезон. Он долгое время травмирован, поэтому не сыграет на Кубке Америки. Так что сейчас это сложно. Что будет дальше, я не знаю. Жизнь преподносит сюрпризы, и всякое может случиться», - сказал Месси Infobae.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Неймар Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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