Левандовски может перебраться в клуб MLS

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заинтересовал клуб MLS. Об этом информирует издание AS.

По данным источника, «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к подписанию контракта с немцем Марко Ройсом, у которого истёк контракт с «Боруссией», и хочет воссоединить двух близких друзей в Лос-Анджелесе. Данная возможность может быть заманчивой для Левандовски, так как оба ранее играли в Дортмунде.

Сейчас сделка кажется маловероятной, но в то же время «Барселона» будет приветствовать продажу этим летом из-за ситуации с зарплатой.

Стоит отметить, что соглашение польского нападающего с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.