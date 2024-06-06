Тьяго Силва объяснил, в чём Неймар круче Месси

Бывший футболист «Челси» Тьяго Силва похвалил своего соотечественника – звёздного нападающего Неймара. По мнению Силвы, Неймар превосходит Лионеля Месси в моральной стойкости.

«Неймар очень силён морально. Я смотрел интервью Месси. Если бы Месси на протяжении всей своей карьеры сталкивался с таким же давлением, как Неймар, он бы уже остановился. Давление на Неймара слишком велико, иногда это утомляет», - сказал Тьяго Силва TNT Sport.

Напомним, что в прошлом году Неймар перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». В настоящий момент форвард восстанавливается после серьёзной травмы колена.