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США. МЛС

Тьяго Силва объяснил, в чём Неймар круче Месси

06 Июня 2024 • 19:05 Комментировать

Бывший футболист «Челси» Тьяго Силва похвалил своего соотечественника – звёздного нападающего Неймара. По мнению Силвы, Неймар превосходит Лионеля Месси в моральной стойкости.

«Неймар очень силён морально. Я смотрел интервью Месси. Если бы Месси на протяжении всей своей карьеры сталкивался с таким же давлением, как Неймар, он бы уже остановился. Давление на Неймара слишком велико, иногда это утомляет», - сказал Тьяго Силва TNT Sport.

Напомним, что в прошлом году Неймар перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». В настоящий момент форвард восстанавливается после серьёзной травмы колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Неймар Тьяго Силва Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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