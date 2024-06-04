Неймар: «Месси – мой идол и друг, мы по-прежнему много общаемся»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о взаимоотношениях с Лионелем Месси.

До лета прошлого года бразилец и аргентинец вместе выступали за «ПСЖ», после чего разъехались по разным континентам: Неймар отправился в Саудовскую Аравию, в то время как Месси решил продолжить карьеру в американском «Интер Майами».

«Мы много общаемся, он присылал мне сообщение вчера. Он поздравлял меня, когда моя команда завоевала чемпионский титул. Мы всегда радуемся успехам друг друга.

Месси – отличный парень, зеркало для меня. Он не только мой идол, но ещё и друг», – передаёт Barca Universal слова Неймара.