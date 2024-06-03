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США. МЛС

Эксперт рассказал, кого из звёзд НБА считает баскетбольным Месси

03 Июня 2024 • 12:04 Комментировать

Баскетбольный эксперт Брайан Уиндхорст сравнил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича со звездным аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Лука напоминает мне Месси. Лео был его кумиром в детстве. Дончич рос с мечтой стать Лео Месси, а не Майклом Джорданом. У него такой же подход в баскетболе», - передает слова эксперта ESPN.

Напомним, что Месси в настоящий момент выступает в МЛС за «Интер Майами». Дончич, в свою очередь, вместе с «Далласом» пробился в финал НБА, где его команде будет противостоять «Бостон Селтикс».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лука Дончич
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