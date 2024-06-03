Эксперт рассказал, кого из звёзд НБА считает баскетбольным Месси

Баскетбольный эксперт Брайан Уиндхорст сравнил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича со звездным аргентинским футболистом Лионелем Месси.
«Лука напоминает мне Месси. Лео был его кумиром в детстве. Дончич рос с мечтой стать Лео Месси, а не Майклом Джорданом. У него такой же подход в баскетболе», - передает слова эксперта ESPN.
Напомним, что Месси в настоящий момент выступает в МЛС за «Интер Майами». Дончич, в свою очередь, вместе с «Далласом» пробился в финал НБА, где его команде будет противостоять «Бостон Селтикс».
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