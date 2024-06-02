Тренер «Интер Майами» оценил выступление Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после ничьей с «Сент-Луис Сити» (3:3) высказался о выступлении Лионеля Месси.

«В сегодняшней игре Лео вместе с Альбой отвечал за атаку. Он определял атаку и был настойчив на протяжении всей игры. Он хорошо завершил матч, а теперь он будет заниматься тем, что является для него важным всю жизнь – играть за сборную Аргентины», - сказал Мартино журналистам.

Напомним, что летом Лионель Месси выступит за Аргентину на Кубке Америки. «Альбиселесте» будут защищать трофей – на прошлом турнире они обыграли Бразилию в финале с минимальным счётом 1:0.

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