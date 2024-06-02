Альба высказался о потере Месси

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался об объезде звёздного форварда Лионеля Месси на Кубок Америки.

«Зная, насколько важным игроком Лео является для нас, будет тяжело. Но команда будет продолжать стараться конкурировать по максимуму. Для нас это серьёзная потеря, но мы надеемся, что он хорошо выступит на Кубке Америки, что он проведёт хороший турнир и вернётся, когда придёт время. Если это будет только после финала, то так тому и быть, а пока команда будет продолжать бороться и играть», - цитирует Альбу портал Goal.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» - 3:3. Месси, Альба и Суарес забили по разу.

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