Лионель Месси установил ещё один рекорд МЛС. Как сообщает пресс-служба лиги, аргентинский нападающий стал игроком, которому в рамках одного сезона быстрее всех удалось сделать 25 голевых действий (12 голов + 13 ассистов). Чтобы достичь этой отметки, Месси понадобилось всего лишь 12 игр сезона.

Рекорд держался на протяжении пяти лет – в 2019 году Карлос Вела сделал 25 голевых действий за 16 игр сезона.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt выдаёт информацию о 21 голевом действии Месси (12 голов + 9 голевых передач). Не исключено, что в МЛС результативные действия высчитывают несколько иначе.