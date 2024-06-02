Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси установил ещё один рекорд МЛС

02 Июня 2024 • 15:20 Комментировать

Лионель Месси установил ещё один рекорд МЛС. Как сообщает пресс-служба лиги, аргентинский нападающий стал игроком, которому в рамках одного сезона быстрее всех удалось сделать 25 голевых действий (12 голов + 13 ассистов). Чтобы достичь этой отметки, Месси понадобилось всего лишь 12 игр сезона.

Рекорд держался на протяжении пяти лет – в 2019 году Карлос Вела сделал 25 голевых действий за 16 игр сезона.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt выдаёт информацию о 21 голевом действии Месси (12 голов + 9 голевых передач). Не исключено, что в МЛС результативные действия высчитывают несколько иначе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карлос Вела МЛС Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России «Фиорентина» проиграла ещё один финал Лиги конференций, пропустив в концовке от «Олимпиакоса»
Спортивные новости
Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.06.24 в 23:45
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Шарлотт Шарлотт
2.07 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
15:26 · США. МЛС
Альба высказался о потере Месси
15:20 · США. МЛС
Месси установил ещё один рекорд МЛС
07:55 · США. МЛС
Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу
01 Июня
17:11 · США. МЛС
Стало известно, сыграет ли Месси в ближайшем матче
10:39 · Италия. Серия А
Роналду или Месси: Бонуччи ответил, против кого сложнее играть
00:50 · Англия. Премьер-лига
Льорис рассказал, как его «перестали замечать» в «Тоттенхэме»
31 Мая
01:26 · Лига чемпионов
Роналду – лидер Лиги чемпионов по голам со штрафных за последние 20 лет, Месси – третий
30 Мая
22:58 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария согласился перейти в «Интер Майами» слухи
28 Мая
17:42 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси
17:12 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария поедет к Месси, но не сразу – раскрыт план
14:58 · США. МЛС
Месси снялся в промо-ролике новой части «Плохих парней»
13:57 · США. МЛС
Руни объяснил, почему Месси лучше Роналду
08:03 · Россия. Премьер-лига
Смолов выбрал между Роналду и Месси
26 Мая
16:49 · США. МЛС
Месси выступил на молодёжном турнире
16:21 · США. МЛС
Фанаты отредактировали фамилию Месси из-за разочарования 2 фото
Все новости
Рекомендуем