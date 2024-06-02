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США. МЛС

Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу

02 Июня 2024 • 07:55 Комментировать
Интер Майами
3:3
Сент-Луис Сити

Минувшей ночью состоялся поединок с участием «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Команда из Флориды в очередном туре регулярного сезона МЛС расписала результативную ничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 3:3.

Стоит отметить, что голами в составе «Интера» отметилось звездное трио. По мячу себе в актив записали Лео Месси, Луис Суарес и Жорди Альба. Таким образом, коллектив из Флориды не может победить на протяжении двух поединков кряду (поражение и ничья).

Следующий поединок подопечные Херардо Мартино проведут против «Филадельфии Юнион».

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