Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу

Минувшей ночью состоялся поединок с участием «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Команда из Флориды в очередном туре регулярного сезона МЛС расписала результативную ничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 3:3.

Стоит отметить, что голами в составе «Интера» отметилось звездное трио. По мячу себе в актив записали Лео Месси, Луис Суарес и Жорди Альба. Таким образом, коллектив из Флориды не может победить на протяжении двух поединков кряду (поражение и ничья).

Следующий поединок подопечные Херардо Мартино проведут против «Филадельфии Юнион».