Стало известно, сыграет ли Месси в ближайшем матче

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» сыграет в МЛС против команды «Сент-Луис». Звёздный форвард Лионель Месси должен выйти на поле и отыграть матч, после чего он отправится в расположение сборной Аргентины. Член тренерского штаба «Интер Майами» Хавьер Моралес сообщил, что все футболисты готовы сыграть.

«Все подходят к игре в оптимальном состоянии. Мы будем следить за игроками, но физических проблем нет. Мы выпустим сильнейший состав, чтобы уверенно завершить эту часть сезона перед международным перерывом», - сказал Моралес на пресс-конференции.

Отметим, что летом Месси выступит со сборной Аргентины на Кубке Америки.