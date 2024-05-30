Роналду в этом сезоне забил больше, чем Месси после ухода из «Барселоны» в 2021 году

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром внутреннего чемпионата по итогам сезона-2023/24.

Португальский форвард забил 35 голов в чемпионате Саудовской Аравии. Интересно, что его вечный соперник Лионель Месси забил всего лишь 34 мяча после ухода из «Барселоны». Казалось бы, аргентинец забил меньше всего лишь на один мяч. Только Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

Стоит отметить, что чемпионат Саудовской Аравии завершился, а МЛС идёт полным ходом.

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