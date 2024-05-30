Гол Месси – пшик: «Интер Майами» попал «Атланте Юнайтед» и угробил беспроигрышную серию

«Интер Майами» сыграл в матче регулярного сезона МЛС против «Атланты Юнайтед» из нижней части таблицы Восточной конференции. Лионель Месси появился в стартовом составе «цапель», как и Луис Суарес.

Ранним воскресным утром по московскому времени «Интер Майами» встречался в гостях с командой «Ванкувер Уайткэпс» из Западной конференции. На том выезде не сыграли ключевые звёзды команды Херардо Мартино. Ветеранам Лео Месси и Луису Суаресу был предоставлен отдых. Там же ещё график плотный получается. Несмотря на отсутствие ярких звёзд, «Интер Майами» одержал в канадском городе победу с разницей в один мяч. По голу за «розовых» в том матче забили Роберт Тейлор и Леонардо Кампана.

Теперь про матч с «Атлантой Юнайтед». Первый момент хозяева создали на четвёртой минуте. Альба навесил слева, а Месси ударил головой в падении, и мяч перескочил через перекладину после рикошета от газона. Гости ответили немного неточной попыткой Брукса Леннона, который пробивал с правого полуфланга после заблокированного удара Тьяго Альмады. Рядом с левой штангой прошёл мяч. Спустя несколько минут Альмада с подступов к штрафной площади планировал сделать красивую закидушку в правый угол, и вышло чуть мимо створа.

Луис Абрам пробивал головой на правой штанге после скидки партнёра – мяч забрал Коллендер. Побольше моментов было у «Атланты Юнайтед», а хозяевам в атаке мешали офсайды. К концу первого тайма «пятиполосные» наиграли на забитый гол и по сути, и по факту. Альмада ещё не поставил справа неразрешимых задач перед Коллендером, а вот Саба Лобжанидзе из-за пределов штрафной прекрасно вонзил мяч в левую девятку (0:1). Должны быть довольны «цапли», что визитёры не забили в раздевалку второй гол, – прострел Лобжанидзе остался незамкнутым.

Второй тайм «цапли» начали живо, но без толку. Луис Суарес упал в чужой штрафной площади и развёл руками в стороны – нет пенальти. Фола вроде тоже не было. Потом к шестидесятой минуте «Интер Майами» наткнулся на голевую контратаку, допустив потерю на чужой половине. Альмада здорово поработал с мячом и подключил справа Брукса. А дальше Лобжанидзе сместился к центру и вкрутил мяч в левую девятку – дубль. Не менее бильярдный удар удался и Месси три минуты спустя. Здесь короткий ассист сделал Бускетс. 0:2 и 1:2.

Тут бы «розовым» ещё позабивать в ворота гостей, но в двух ипостасях неудачно действовал «Интер Майами». В атаке особо не обострял и не находил противоядий контратакам соперника. На 73-й минуте Калеб Уайли слева получил мяч от Альмады, подкинул его поперечно, и Тьяре влёт поразил правый угол. Тут 1:3. Мог и крупный счёт рисоваться, но гости регулярно прощали хозяев. Тьяре, Москера, Рональд Эрнандес и Уайли били обычно мимо, однако разок «цапель» выручил и Коллендер.

В общем, и так получилось болезненное поражение для «Интер Майами». На отметке в восемь матчей прервалась его беспроигрышная серия. Следующий соперник – «Сент-Луис Сити». Новая игра состоится в ночь с субботы на воскресенье. Ожидается, что Лео Месси ещё примет участие в этой встрече, после чего отправится в расположение сборной Аргентины. На время Кубка Америки МЛС не прервётся, придётся «цаплям» орудовать без Месси.

Кирилл Иванцов