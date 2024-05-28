Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино раскрыл план клуба по звёздному нападающему Лионелю Месси. Аргентинец должен принять участие в двух ближайших матчах, после чего он отправится в расположение сборной Аргентины.

«Нам ясно, что Месси сыграет в субботней игре, а затем он должен будет отправиться в национальную сборную», - сказал Мартино журналистам.

Если говорить о европейском времени, то ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь со среды на четверг – против «Атланта Юнайтед». А игру против «Сент-Луиса» команда Херардо Мартино проведёт в ночь с субботы на воскресенье.

Месси обратился к «Барселоне»