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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» раскрыл план по Месси

28 Мая 2024 • 17:42 Комментировать
Интер Майами
...
Атланта Юнайтед
1 1.50 X 4.90 2 5.70
30.05 02:30

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино раскрыл план клуба по звёздному нападающему Лионелю Месси. Аргентинец должен принять участие в двух ближайших матчах, после чего он отправится в расположение сборной Аргентины.

«Нам ясно, что Месси сыграет в субботней игре, а затем он должен будет отправиться в национальную сборную», - сказал Мартино журналистам.

Если говорить о европейском времени, то ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь со среды на четверг – против «Атланта Юнайтед». А игру против «Сент-Луиса» команда Херардо Мартино проведёт в ночь с субботы на воскресенье.

Месси обратился к «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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