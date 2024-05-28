Месси снялся в промо-ролике новой части «Плохих парней»

Любители кино ожидают выхода четвёртой части фильма «Плохие парни», где главные роли исполняют Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Для создания ажиотажа авторы картины выпускают промо-ролики. В последнем таком ролике поучаствовали два известных спортсмена – баскетболист Джимми Батлер и футболист Лионель Месси.

По сюжету ролика Батлер пытается стать плохим парнем, но проваливается. Позже в дверь к главным героям стучит Лионель Месси, который попытался заговорить на английском. В итоге перед аргентинцем захлопнули дверь.

Лионель Месси с прошлого лета выступает за «Интер Майами».

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