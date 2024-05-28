Руни объяснил, почему Месси лучше Роналду

Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Месси – лучший на свете. Меня сильно критикуют за то, что я выбираю Месси, мол: «Как можешь выбирать Месси – это же Роналду!» Я понимаю, что кто-то может выбрать Месси, а кто-то – Роналду. Они оба невероятные, возможно, это два лучших футболиста в истории. Но на мой взгляд, у Месси больше таланта, и мне это нравится в игроке – вот в чём причина», - сказал Руни в программе The Overlap.

Отметим, что Лионель Месси в своей карьере восемь раз выигрывал «Золотой мяч», а Криштиану Роналду – пять.