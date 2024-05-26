Месси выступил на молодёжном турнире

Звёздный футболист «Интер Майами» Лионель Месси посетил молодёжный турнир, где выступил перед собравшимися 10 тысячами зрителями.

«Добро пожаловать. Приятно видеть такой стадион для этого мероприятия. Все мы можем насладиться этим событием, этим опытом. Я знаю, на какие жертвы идут родители каждый день, возя детей на тренировки, на матчи, на такие вот турниры. Мы, родители, стараемся делать всё возможное, чтобы дети были счастливы. А футбол – это, среди прочего, счастье.

Надеюсь, вам понравится этот опыт, этот турнир. Помимо результата, я надеюсь, что вы переживёте отличные моменты со своими друзьями, партнёрами по команде и семьями. На этом я буду заканчивать речь, потому что все хотят, чтобы турнир поскорее стартовал. Удачи и всего наилучшего», - сказал Месси.

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