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США. МЛС

Фанаты отредактировали фамилию Месси из-за разчарования фото

26 Мая 2024 • 16:21 Комментировать (1)

В ночь на воскресенье «Интер Майами» проводил в МЛС матч против «Ванкувер Уайткэпс». За команду из Майами не сыграл звёздный Лионель Месси, хотя местный клуб в Канаде продал более 50 тысяч билетов. Разумеется, любители футбола остались разочарованными отсутствием аргентинца.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видны футболки Лионеля Месси с изменённой фамилией. Фанаты разными способами делали так, чтобы вместо Messi  было написано Missing (в переводе – отсутствующий, пропавший, потерявшийся). Кто-то из болельщиков исправлял буквы, вклеивая новые, а кто-то не заморачивался и просто наклеивал сверху лист с изменённой фамилией.

Месси обратился к «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Барсафобия
26 Мая 2024 в 16:22
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