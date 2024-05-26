В ночь на воскресенье «Интер Майами» проводил в МЛС матч против «Ванкувер Уайткэпс». За команду из Майами не сыграл звёздный Лионель Месси, хотя местный клуб в Канаде продал более 50 тысяч билетов. Разумеется, любители футбола остались разочарованными отсутствием аргентинца.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видны футболки Лионеля Месси с изменённой фамилией. Фанаты разными способами делали так, чтобы вместо Messi было написано Missing (в переводе – отсутствующий, пропавший, потерявшийся). Кто-то из болельщиков исправлял буквы, вклеивая новые, а кто-то не заморачивался и просто наклеивал сверху лист с изменённой фамилией.

Месси обратился к «Барселоне»