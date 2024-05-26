«Интер Майами» без Месси и Суареса одержал победу

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с «Ванкувером». Подопечные Херардо Мартино одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Тейлор и Кампана.

Стоит отметить, что участия в этой встрече не принимали главные звезды «Интер Майами» - нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, в также полузащитник Серхио Бускетс. Игрокам предоставили дополнительный отдых.