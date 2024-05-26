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США. МЛС

«Интер Майами» без Месси и Суареса одержал победу

26 Мая 2024 • 08:18 Комментировать
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Интер Майами

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с «Ванкувером». Подопечные Херардо Мартино одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Тейлор и Кампана.

Стоит отметить, что участия в этой встрече не принимали главные звезды «Интер Майами» - нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, в также полузащитник Серхио Бускетс. Игрокам предоставили дополнительный отдых.

Протокол игры  
Ванкувер Уайткэпс1:2Интер Майами
  38'Тейлор Роберт (0:1)
  54'Кампана Леонардо (0:2)
(1:2) Голд Райан72'  
Такаока ЁхеиЛаборда Матиас   58' (Giuseppe Bovalina (   58' ) Веселинович Ранко   74' (Рапосо Райан (   74' ) Блэкмон ТристанАли Ахмед   34' Вите Педро   58' (Мартинш Луиш (   58' ) Кубас Андрес   87' (Джонсон Левонте (   87' ) Шёпф Алессандро   73'   73' (Берхальтер Себастьян (   73' ) Голд РайанУайт БрайанПико Фабрис   90'
Запасные: Браун ДжавейнУтвик БьорнБёмер ИсаакХалбуни Белал
Коллендер ДрейкВейгандт Марсело   60' Авилес Томас   63' Кривцов СергейАльба Жорди   20' Грессель Юлиан   87' (Аллен Ноа (   87' ) Брайт Янник   48' Кремаски Бенджамин   65' (Редондо Федерико (   65'   90') Рохас Матиас II   82' (Руис Давид (   82' ) Кампана Леонардо   51' Тейлор Роберт   87' (Афонсо Лео (   87' )
Запасные: Сэйлор РайанНегри ФранкоДос Сантос КарлосRyan CarmichaelСандерленд Лоусон
Сегодня. Стадион "Би-Си Плэйс " .
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Ванкувер Уайткэпс Интер Майами ещё теги

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