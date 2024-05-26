«Интер Майами» без Месси и Суареса одержал победу

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с «Ванкувером». Подопечные Херардо Мартино одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Тейлор и Кампана.
Стоит отметить, что участия в этой встрече не принимали главные звезды «Интер Майами» - нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, в также полузащитник Серхио Бускетс. Игрокам предоставили дополнительный отдых.
Протокол игры
|38'Тейлор Роберт (0:1)
|54'Кампана Леонардо (0:2)
|(1:2) Голд Райан72'
Такаока Ёхеи•Лаборда Матиас 58' (Giuseppe Bovalina ( 58' ) •Веселинович Ранко 74' (Рапосо Райан ( 74' ) •Блэкмон Тристан•Али Ахмед 34' •Вите Педро 58' (Мартинш Луиш ( 58' ) •Кубас Андрес 87' (Джонсон Левонте ( 87' ) •Шёпф Алессандро 73' 73' (Берхальтер Себастьян ( 73' ) •Голд Райан•Уайт Брайан•Пико Фабрис 90'
Запасные: Браун Джавейн•Утвик Бьорн•Бёмер Исаак•Халбуни Белал
Коллендер Дрейк•Вейгандт Марсело 60' •Авилес Томас 63' •Кривцов Сергей•Альба Жорди 20' •Грессель Юлиан 87' (Аллен Ноа ( 87' ) •Брайт Янник 48' •Кремаски Бенджамин 65' (Редондо Федерико ( 65' 90') •Рохас Матиас II 82' (Руис Давид ( 82' ) •Кампана Леонардо 51' •Тейлор Роберт 87' (Афонсо Лео ( 87' )
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