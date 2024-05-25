Отсутствие Месси в Ванкувере компенсируют чревоугодничеством

Лионель Месси не сыграет в очередном матче чемпионата МЛС против «Ванкувера», и это застало врасплох как 50 тысяч фанатов, купивших билеты, так и организаторов. И теперь, чтобы избежать катастрофы в виде возврата билетов, организаторы матча придумали необычный ход - 50-процентную скидку на всю еду и напитки во время матча. А детям будут бесплатно раздавать сладости.

- Понимаем, что многие будут разочарованы. Но мы попытаемся компенсировать это разочарование. И уверены, что матч против «Интера Майами» пройдёт в незабываемой атмосфере, - так прокомментировала ситуацию пресс-служба «Ванкувера».