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США. МЛС

Месси, Суарес и Бускетс пропустят матч «Интер Майами» - названа причина

24 Мая 2024 • 10:26 Комментировать

В рамках 15-го тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встретится с «Ванкувером». Как стало известно USA Today, лидеры команды пропустят предстоящую встречу.

Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитник Серхио Бускетс не попали в заявку на игру. Звездным футболистам был предоставлен дополнительный отдых.

В преддверии этого матча подопечные Херардо Мартино занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Интер Майами» 31 очко.

В текущем сезоне МЛС Месси принял участие в десяти встречах, записав на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Интер Майами ещё теги
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