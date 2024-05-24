Месси, Суарес и Бускетс пропустят матч «Интер Майами» - названа причина

В рамках 15-го тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встретится с «Ванкувером». Как стало известно USA Today, лидеры команды пропустят предстоящую встречу.

Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитник Серхио Бускетс не попали в заявку на игру. Звездным футболистам был предоставлен дополнительный отдых.

В преддверии этого матча подопечные Херардо Мартино занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Интер Майами» 31 очко.

В текущем сезоне МЛС Месси принял участие в десяти встречах, записав на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.