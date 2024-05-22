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США. МЛС

Бекхэм высказался о трансфере Месси

22 Мая 2024 • 17:12 Комментировать

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о трансфере Лионеля Месси, осуществлённом прошлым летом.

«Это было невероятно. Я до сих пор не могу в это поверить. Мне иногда говорят: «У тебя в команде есть Месси, ты это понимаешь?» Это действительно сюрреалистично – говорить, что у нас есть, вероятно, величайший футболист в истории, самый успешный футболист. И он играет у нас – в «Интер Майами», - сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

Отметим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Летом аргентинец выступит за сборную на Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
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