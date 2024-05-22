Бекхэм ответил, может ли Клопп возглавить «Интер Майами»

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о возможном приглашении Юргена Клоппа на пост главного тренера команды.

«У нас осталось мало финансов», - ответил Бекхэм в подкасте Smartless.

Клопп покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2023/2024. За время работы в английском гранде немецкий специалист завоевал семь трофеев. Под руководством Юргена «красные» выигрывали чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера «Интер Майами» занимает аргентинский специалист Херардо Мартино.