Клуб МЛС отказался от бывшего футболиста «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони остался без команды. «Остин», за который выступал аргентинский вингер, принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с 31-летним игроком, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Ригони защищал цвета американского коллектива с лета 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 11 поединках и отметился одним забитым мячом.

В чемпионате России Эмилиано известен по выступлениям за петербургский «Зенит». Аргентинец принял участие в 62 поединках «сине-бело-голубых», в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.