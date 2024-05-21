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США. МЛС

Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа

21 Мая 2024 • 15:59 Комментировать

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ответил на вопрос, может ли клуб рассмотреть возможность приглашения на пост главного тренера Юргена Клоппа.

«У нас осталось мало денег», - ответит Бекхэм с улыбкой в программе Smartless.

Напомним, что на выходных Юрген Клопп провёл последний матч на тренерском мостике «Ливерпуля». Немец покинул клуб, в котором он отработал более восьми с половиной лет.

Ранее Клопп говорил, что он не планирует браться за тренерскую работу в обозримом будущем – немец хочет отдохнуть хотя бы один год.

Стоит сказать, что за «Интер Майами» выступает звёздный Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Юрген Клопп Интер Майами ещё теги
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