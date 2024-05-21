Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ответил на вопрос, может ли клуб рассмотреть возможность приглашения на пост главного тренера Юргена Клоппа.

«У нас осталось мало денег», - ответит Бекхэм с улыбкой в программе Smartless.

Напомним, что на выходных Юрген Клопп провёл последний матч на тренерском мостике «Ливерпуля». Немец покинул клуб, в котором он отработал более восьми с половиной лет.

Ранее Клопп говорил, что он не планирует браться за тренерскую работу в обозримом будущем – немец хочет отдохнуть хотя бы один год.

Стоит сказать, что за «Интер Майами» выступает звёздный Лионель Месси.