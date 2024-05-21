Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч

Забить пять мячей в одном матче на высоком уровне удаётся далеко не каждому. Матео Кассьерра стал всего лишь третьим игроком в истории чемпионатов России и первым футболистом РПЛ, кто отметился пента-триком. Андрей Тихонов на старте карьеры забивал даже восемь мячей, но было это в матче дублирующих составов. Олег Саленко единственный из футболистов, кто забил пять голов в поединке чемпионата мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, сколько раз по пять мячей забивали легенды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лионель Месси

В лучшие годы Лионель Месси регулярно оформлял хет-трики и забивал по четыре мяча. Но показатель в пять голов в одном матче он впервые покорил в поединке Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера». 12 лет назад «аспириновые» ещё не могли похвастать результатами, подобными сегодняшним, поэтому 7:1 от «Барселоны» не стали огромным удивлением. Два гола Месси забил до перерыва, ещё два в начале второго тайма. Пятый точный удар в ворота «Байера» пришёлся за пять минут до финального свистка. Повторить подвиг аргентинцу удалось в преддверии победного чемпионата мира. Пять безответных мячей от Месси влетели в ворота Эстонии летом 2022 года. При этом первый гол аргентинец забил с пенальти.

5 мая 2024 года Месси стал автором ещё одного уникального достижения. Его «Интер Майами» в домашнем матче обыграл «Нью‑Йорк Ред Буллз» (6:2). На счету аргентинца один гол и пять голевых передач. Ассистентский пента-трик Месси оформил впервые в карьере.

Пять голов Лионеля Месси в одном матче

Дата Результат (минуты голов) Турнир 07.03.2012 «Барселона» – «Байер» – 7:1 (26,43,50,59,85) Лига чемпионов 05.06.2022 Аргентина – Эстония – 5:0 (8 (п),45,47,71,76) Товарищеский матч

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду рекордсмен по количеству хет-триков. Всего их насчитывается у португальца более 60. Но пять мячей за карьеру Роналду, как и Месси, забивал дважды. Причём оба раза в матчах Ла Лиги и с промежутком в полгода. 5 апреля 2015 года мадридский «Реал» в рамках 29-го тура чемпионата Испании разгромил «Гранаду» (9:1). Кроме пяти голов дублем отметился Бензема, один мяч на счету Бэйла и ещё один мяч «Гранада» забила себе сама. Спустя шесть месяцев, в ноябре 2015 года, мадридский клуб с чуть более скромным счётом одолел на выезде «Эспаньол». К пента-трику Роналду добавился один мяч Бензема.

Вполне вероятно, что Роналду и Месси ещё смогут порадовать нас пятью голами в одном матче. Уровень МЛС и чемпионата Саудовской Про-лиги позволяет им это сделать.

Пять голов Криштиану Роналду в одном матче

Дата Результат (минуты голов) Турнир 05.04.2015 «Реал» – «Гранада» – 9:1 (30,36,38,54,90) Ла Лига 12.09.2015 «Эспаньол» – «Реал» – 0:6 (7,17,20,61,81) Ла Лига

Кассьерра вошёл в историю чемпионата России: удавалось ли кому-либо ещё забить пять голов в одном матче

Константин Лицин