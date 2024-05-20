США не помогают Месси заработать: 39-летний Роналду, по-прежнему, самый высокооплачиваемый футболист в мире

Один из самых авторитетных мировых деловых журналов Forbes опубликовал рейтинг самых высокодоходных спортсменов мира. В первой десятке оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает доходы самых звёздных и высокооплачиваемых футболистов современности.

Лионель Месси

Лионель Месси расположился на третьей строчке в списке самых богатых спортсменов мира. Его заработная плата в «Интер Майами» составляет всего 12 млн долларов. Но лига МЛС устроена таким образом, что эта сумма – всего лишь базовая часть. Естественно, что это самая большая базовая часть среди всех игроков Американской лиги. Остальные 53 млн долларов Месси получает за счёт доплат со стороны Adidas, Fanatics, контракта с Apple TV и доли в команде. Всё это Forbes относит к категории доходов «на поле». За его пределами Месси имеет дополнительные 70 млн долларов. Здесь личные контракты с мировыми брендами, а также доход от бизнеса, среди которого собственная линия одежды Месси. При всём этом Лионель уступает по уровню доходов гольфисту Джону Раму, который заработал на турнирах порядка 198 млн долларов, а за счёт спонсорских контрактов сумел увеличить свой доход на 20 млн долларов, доведя его до 218 млн долларов. Возглавляет список самых богатых спортсменов мира конечно же он – Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в четвёртый раз за свою карьеру возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Общий заработок португальца составил 260 млн долларов – рекорд для футболиста. 200 млн долларов Роналду получил за счёт щедрого контракта с «Аль-Насром», а 60 млн долларов «вне поля» заработаны за счёт контрактов с Nike, Herbalife и Clear Haircare, фитнес-центрами и топовой криптовалютной биржей.

Криштиану Роналду следующей зимой исполнится 40 лет, и он не собирается завершать карьеру, находясь в блестящей форме. Вполне вероятно, что уже в следующем году он сможет превзойти свой же рекорд по общим доходам. Среди его конкурентов Лионель Месси, которому уже предлагали в Саудовской Аравии контракт в 300 млн евро, но вряд ли саудиты готовы повторить это предложение. Поэтому новый рекорд сможет установить Килиан Мбаппе, который по итогам рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов в этом году стал шестым с общим доходом в 110 млн евро. Его переход в мадридский «Реал» вполне может удвоить эту сумму и стать новой отправной точкой для француза.

Доходы Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Доход Лионель Месси Криштиану Роналду Заработная плата («доходы на поле)», млн долларов 65 200 Доход от рекламы («доходы за пределами поля»), млн долларов 70 60 Итого, млн долларов 135 260

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Константин Лицин