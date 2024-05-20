США не помогают Месси заработать: 39-летний Роналду, по-прежнему, самый высокооплачиваемый футболист в мире

Один из самых авторитетных мировых деловых журналов Forbes опубликовал рейтинг самых высокодоходных спортсменов мира. В первой десятке оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает доходы самых звёздных и высокооплачиваемых футболистов современности.
Лионель Месси
Лионель Месси расположился на третьей строчке в списке самых богатых спортсменов мира. Его заработная плата в «Интер Майами» составляет всего 12 млн долларов. Но лига МЛС устроена таким образом, что эта сумма – всего лишь базовая часть. Естественно, что это самая большая базовая часть среди всех игроков Американской лиги. Остальные 53 млн долларов Месси получает за счёт доплат со стороны Adidas, Fanatics, контракта с Apple TV и доли в команде. Всё это Forbes относит к категории доходов «на поле». За его пределами Месси имеет дополнительные 70 млн долларов. Здесь личные контракты с мировыми брендами, а также доход от бизнеса, среди которого собственная линия одежды Месси. При всём этом Лионель уступает по уровню доходов гольфисту Джону Раму, который заработал на турнирах порядка 198 млн долларов, а за счёт спонсорских контрактов сумел увеличить свой доход на 20 млн долларов, доведя его до 218 млн долларов. Возглавляет список самых богатых спортсменов мира конечно же он – Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в четвёртый раз за свою карьеру возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Общий заработок португальца составил 260 млн долларов – рекорд для футболиста. 200 млн долларов Роналду получил за счёт щедрого контракта с «Аль-Насром», а 60 млн долларов «вне поля» заработаны за счёт контрактов с Nike, Herbalife и Clear Haircare, фитнес-центрами и топовой криптовалютной биржей.
Криштиану Роналду следующей зимой исполнится 40 лет, и он не собирается завершать карьеру, находясь в блестящей форме. Вполне вероятно, что уже в следующем году он сможет превзойти свой же рекорд по общим доходам. Среди его конкурентов Лионель Месси, которому уже предлагали в Саудовской Аравии контракт в 300 млн евро, но вряд ли саудиты готовы повторить это предложение. Поэтому новый рекорд сможет установить Килиан Мбаппе, который по итогам рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов в этом году стал шестым с общим доходом в 110 млн евро. Его переход в мадридский «Реал» вполне может удвоить эту сумму и стать новой отправной точкой для француза.
Доходы Лионеля Месси и Криштиану Роналду
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|Заработная плата («доходы на поле)», млн долларов
|65
|200
|Доход от рекламы («доходы за пределами поля»), млн долларов
|70
|60
|Итого, млн долларов
|135
|260
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года, Месси отстаёт
Криштиану Роналду установил новый рекорд
Константин Лицин
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