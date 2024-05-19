Месси провёл второй матч подряд без голевых действий

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного сезона МЛС между «Интер Майами» и «Ди Си Юнайтед». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч на последних минутах забил Кампана.

Звездный аргентинский форвард «Интера» Лионель Месси принял участие в этой встрече, но результативными действиями не отметился. Это второй подряд матч 36-летнего нападающего без забитых мячей и голевых передач.

В текущем сезоне МЛС Месси принял участие в десяти встречах, записав на свой счет десять голов (один – с пенальти) и девять результативных передач на одноклубников.