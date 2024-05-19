Месси не вытащил, другой вытащил: «Интер Майами» урвал позднюю победу над «Ди Си Юнайтед»

«Интер Майами» уже через три дня после нулевой ничьей с «Орландо Сити» проводил новый матч. Лионель Месси вернулся в стартовый состав команды Херардо Мартино после травмы.

Стоило Месси ненадолго выбыть из строя, как его команда сразу это почувствовала. Обычно в матчах с участием «Интер Майами» забивается много мячей, а тут – ни одного. Это в предыдущем матче – с «Орландо Сити».

На игру с «Ди Си Юнайтед» Месси уже вернулся в стартовый состав. Поберегли его среди рабочей недели – и хватит. Недельный цикл вроде устраивает Лионеля, то была скорее перестраховка.

Начало отчётного матча было перенесено примерно на полчаса из-за погодных условий. Потом дождь шёл внутри первого тайма, но он был кратковременный, какими обычно и бывают тропические ливни.

Первый тайм вовсе не оказался богат на интересные эпизоды. «Интер Майами» действовал с большим преимуществом, но не наиграл на забитый гол ни по сути, ни по факту. Моментов было раз, два и обчёлся.

Точнее, даже двух не было, один только. На 43-й минуте Бенджамин Кремаски вырвался на рандеву с Александером Боно и отправил мяч прямо в голкипера. Месси до перерыва пару раз со штрафных прикладывался в стенку.

У гостей Кристиан Бентеке порой цеплялся за мячи впереди, но без рождения остроты. Запомнилось, как Педру Сантуш пробил по мокрому мячу издали, однако не заставил допустить ляп Дрейка Коллендера.

Второй тайм тоже состоялся при территориальном преимуществе «цапель». Несколько поинтереснее игра пошла. Обменялись команды моментами на 52-й и 53-й минутах. Там нереализованные шансы были.

Сначала Джаред Страуд не попал в левый угол кручёным ударом из района правой штанги. Затем Матиас Рохас в атаке хозяев слева обыгрался с Марсело Вейгандтом и отправил мяч следовать мимо дальнего угла.

Николаса Фрейере заменили у «Интер Майами» из-за травмы. Вышедшие на замены в составе гостей Кристиан Дахоме и Матти Пелтола пытались делать разницу дальними ударами, но промахивались мимо ворот.

Джейкоб Маррелл хотя бы в створ попал – в правый нижний угол, но там не дремал Дрейк Коллендер. И откровенное спасение вратарь «Интер Майами» устроил на 90-й минуте, парировав удар в упор от Дахоме.

Надо отметить, что это был не день или не ночь Месси. Издали выше перекладины пробил Лео, пред тем подыграв себе рукой. Угловые порой зарабатывал и исполнял Месси, но в других ситуациях сильно мяч передерживал.

Исход матча решило тренерское чутьё Херардо Мартино. Интуиция не подвела наставника «цапель». Только он выпустил на замену Леонардо Кампану, как тот поразил цель рикошетом от перекладины. 1:0.

Серхио Бускетс закинул ему голевой пас из центра поля. Произошло это уже в добавленное время. «Интер Майами» избежал второй подряд потери очков с нулевым счётом. Тут смогли забить без непосредственной помощи от Месси.

Кирилл Иванцов