В «Интер Майами» заговорили о возрасте Месси

«Лео не вышел на поле из-за повреждения колена. Травма еще беспокоит его. Он продолжает испытывать дискомфорт. Мы принимаем во внимание его возраст и телосложение. Очевидно, что его возраст – это фактор, который нельзя игнорировать. Хотя любой игрок может столкнуться с перегрузками», - передает слова тренера портал Goal.com.