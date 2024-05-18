Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Интер Майами» заговорили о возрасте Месси

18 Мая 2024 • 09:05 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Лионеля Месси. 36-летний аргентинец пропустил недавний матч регулярного чемпионата МЛС против «Орландо».

«Лео не вышел на поле из-за повреждения колена. Травма еще беспокоит его. Он продолжает испытывать дискомфорт. Мы принимаем во внимание его возраст и телосложение. Очевидно, что его возраст – это фактор, который нельзя игнорировать. Хотя любой игрок может столкнуться с перегрузками», - передает слова тренера портал Goal.com.

В текущем сезоне МЛС 36-летний нападающий провел девять поединков, в которых записал на свой счет десять голов и девять ассистов.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» расстанется с нападающим - названо имя Мане может перейти в испанский клуб - известно название Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Костя Цзю рассказал, от чего будет зависеть результат боя между Усиком и Фьюри «Даллас» вырвал победу у «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции «Флорида» справилась с «Бостоном» и вышла в финал Восточной конференции НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 20:45
Нэшвилл Нэшвилл
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
2.14 3.60 3.10
Видео
19.05.24 в 02:30
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
2.40 3.15 2.95
Видео
19.05.24 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
2.20 3.75 3.05
Видео
19.05.24 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Видео
19.05.24 в 02:30
Цинциннати Цинциннати
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Видео
19.05.24 в 02:30
Интер Майами Интер Майами
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
1.60 4.50 4.50
Видео
19.05.24 в 02:30
Торонто Торонто
ФК Монреаль ФК Монреаль
2.09 3.50 3.30
Видео
19.05.24 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
Коламбус Крю Коламбус Крю
3.15 3.50 2.14
Видео
19.05.24 в 03:30
Остин Остин
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1.95 3.70 3.50
Видео
19.05.24 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Даллас Даллас
1.69 3.60 5.00
Видео
19.05.24 в 03:30
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
1.60 4.10 5.00
Видео
19.05.24 в 04:30
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
1.73 3.85 4.30
Видео
19.05.24 в 05:30
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
2.09 3.50 3.30
Видео
19.05.24 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Орландо Сити Орландо Сити
2.35 3.70 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
09:05 · США. МЛС
В «Интер Майами» заговорили о возрасте Месси
17 Мая
10:20 · США. МЛС
Бывший игрок «Зенита» зарабатывает в МЛС больше, чем два экс-футболиста «Барселоны» вместе взятые 1
08:44 · США. МЛС
Месси круче всех в МЛС - раскрыты зарплаты игроков
16 Мая
16:30 · США. МЛС
Енот установил рекорд МЛС
12:13 · США. МЛС
Виктор Са озвучил задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ
10:22 · США. МЛС
Стало известно, когда Месси вернётся на поле
10:17 · США. МЛС
Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»
15 Мая
15:41 · США. МЛС
Месси раскрыл название своего «напитка будущего»: конкуренция с Роналду выходит на новый уровень
14 Мая
18:50 · США. МЛС
Инсайдер Романо предположил, почему Месси поехал в МЛС
18:42 · США. МЛС
«Интер Майами» может потерять Месси 1
18:16 · США. МЛС
«Лос-Анджелес» объявил о переходе Жиру официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
​У Варана после ухода из «Манчестер Юнайтед» есть как минимум четыре маршрута слухи
13 Мая
23:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом 1
05:09 · США. МЛС
Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС 1
12 Мая
22:00 · Испания. Ла Лига
Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем