В «Интер Майами» заговорили о возрасте Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Лионеля Месси. 36-летний аргентинец пропустил недавний матч регулярного чемпионата МЛС против «Орландо».
«Лео не вышел на поле из-за повреждения колена. Травма еще беспокоит его. Он продолжает испытывать дискомфорт. Мы принимаем во внимание его возраст и телосложение. Очевидно, что его возраст – это фактор, который нельзя игнорировать. Хотя любой игрок может столкнуться с перегрузками», - передает слова тренера портал Goal.com.
В текущем сезоне МЛС 36-летний нападающий провел девять поединков, в которых записал на свой счет десять голов и девять ассистов.
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